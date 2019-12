KB금융지주ㆍKB국민은행, 사업 중심 조직개편…경영진 '세대교체'

이와 함께 IT 개발인력의 Biz부서 전진배치를 통해 기획, 개발, 운영 전반에 이르는 유기적인 협업 체계 및 업무 완결성 강화 등 일하는 방식의 실질적 Agile화를 추진할 계획이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.