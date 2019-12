유료방송 이용자만족도 100점 만점에 60점 못 넘어

26일 과학기술정보통신부에 따르면 유료방송 전체 이용자만족도는 100점만점에 평균 59.8점으로 조사됐다. 1년 전보다 1.3점 높아졌지만 여전히 60점에도 못미치는 수준이다. 이 수치는 1108명의 이용자 평가단이 가입, 설치, 이용, A/S, 상품변경, 해지 등을 기준으로 점수를 매긴 정성평가다.

