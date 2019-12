"라이징 스타 만든다" 중소 K브랜드 키우는 롯데면세점

이 중에서도 붙이는 젤네일 ‘오호라’, 메이크업 브러쉬 자동 세척기 ‘유리카’, 캐비어 마스크팩 ‘니피엘’, 저자극 클렌저 ‘주스투클렌즈’ 등 4개 업체는 최우수 브랜드로 선정돼 단독영상 제작 지원의 혜택을 받는다. 연두콩, 민가든, 하이예나 등 유명 인플루언서들이 출연해 상품을 직접 소개하고 시연하는 영상을 론칭해 선정 브랜드의 전방위적 홍보를 지원한다. 지난 12일 롯데면세점 공식 유튜브에 선공개한 ‘K-WAVE by LDF' 티저를 비롯해 총 8편의 영상이 공개될 예정이다.

K-WAVE by LDF는 롯데면세점이 국내 중소 브랜드와의 동반성장을 목표로 기획한 새로운 형태의 상생 프로젝트다. 중소벤처기업부·대중소기업농어업협력재단과 협업해 국내 중소 브랜드의 성장 발판을 마련해주고 해외 판로 개척을 돕기 위한 일종의 라이징 브랜드 경진대회다.

[아시아경제 차민영 기자] 롯데면세점이 라이징 브랜드 공모전 ‘K-WAVE by LDF’에 최종 선정된 우수 브랜드 15개를 위한 K-WAVE 온라인 기획전을 운영한다고 26일 밝혔다.

K-WAVE by LDF 우승 브랜드 15개 지원 화장품 11개로 최다…해외 판로 구축 우수 브랜드, 인플루언서 마케팅도 지원