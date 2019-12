정순균 구청장은“선플운동은 나, 너, 우리가 함께하고, 배려하고, 존중하는 강남의 스타일브랜드 ‘미미위 강남(ME ME WE GANGNAM)’의 기본정신과 상통한다”며 “사이버 폭력에 대한 인식을 근본적으로 바꾸고, 품격 강남에 걸맞은 건강하고 아름다운 인터넷 문화를 만들어가겠다”고 말했다.

