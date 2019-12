이세돌, 한돌 상대로 최종 '1승2패'…AI 가능성과 한계는?

이 9단은 이날 전남 신안군의 엘도라도 리조트에서 열린 '바디프랜드 브레인마사지배 이세돌 vs 한돌' 치수고치기 3번기 제3국에서 한돌에게 180수 만에 패했다. 이번 대국은 이 9단의 생애 마지막 공식 대국이다. 지난 1국과 마찬가지로 2점 접바둑 방식으로 진행됐다. 다만 이번에는 한돌이 2점을 먼저 깔고 뒀다. 이 9단과 한돌은 서로 강수를 주고받으며 초반부터 치열한 전투를 벌였다. 이후 한돌은 115수까지 좌변을 차지하며 역전에 성공했다. 한돌의 승률그래프는 95수에서 형세가 호각이 됐고, 그 이후부터 이 9단을 앞서기 시작했다. 이 9단은 "마지막 대국은 재밌는 바둑을 두려고 노력했고 정말 즐거웠다"며 "이제까지 바둑과 함께 한 모든 순간들이 행복했다"고 은퇴 소감을 밝혔다. 또 인간 바둑기사가 AI를 이길 수 있는 전력에 대해선 "같이 모양을 펼치지 못하게 대국을 진행해야 AI를 이길 수 있을 것"이라고 조언하기도 했다.

