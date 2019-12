[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 21일 2019 브레인마사지배 '이세돌 vs 한돌' 3국이 전남 신안 엘도라도리조트에서 이세돌 9단이 가족과 고향 주민 앞에서 자신의 마지막 대국을 낮 12시에 시작했다.

