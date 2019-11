광주시, 자율주행차 산업과 육성 전략 세미나 개최

한지형 대표는 자율주행차 기술을 접목한 미래 이동 수단의 발전방향과 미래 시장에 관해 소개했고, 최성호 상무는 모빌리티 서비스 동향 및 마스(MaaS, Mobility as a Service) 시장분석을 통한 자율주행차 시장방향을 예측했다.

이날 세미나는 ▲임진우 대구경북과학기술원(DGIST) 교수의 ‘Beyond 자율주행 ? 인포테인먼트’ ▲이재관 자동차부품연구원 스마트카연구본부장의 ‘자율차가 가져올 미래산업’ ▲한지형 ㈜오토노머스에이투지 대표의 ‘자율주행과 미래이동수단’ ▲최성호 ㈜경우시스테크 상무의 ‘모빌리티 서비스의 동향 및 자율주행 발전에 따른 마스(MaaS, Mobility as a service)의 변화 방향’이라는 주제발표 순으로 진행됐다.