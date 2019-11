내 이름은 월급쟁이 오늘도 '존버' 한다…스트레스 심각하면 건강 위험

집안일과 육아도 하며 직장생활을 한다는 30대 여성 C 씨는 "저 같은 워킹맘의 경우 존버의 의미는 좀 다르다"면서 "그냥 참고 버티다가 아니라, 하루하루 생존이 달린 문제다. 전쟁터 한복판에 나 홀로 서 있는 그런 느낌이다"라고 토로했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.