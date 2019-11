파죽지세 네이버…4개월새 시총 53%↑

[아시아경제 고형광 기자] 네이버(NAVER) 주가가 최근 4개월간 50% 넘게 오르며 '파죽지세'다. 시가총액 순위도 이 기간 10계단 뛰어오르며 3위 자리를 꿰찼다. 국내 IT 플랫폼 1인자 네이버의 화려한 부활이라는 평가가 나온다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.