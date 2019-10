'전국 최초' 러시아기술협력센터 안산에 문열어

1층에는 러시아의 IT, 신소재, 광학, 로봇, 가상현실(VR) 제품 등이 전시된 '혁신기술제품 전시관'이 마련됐다. 5층은 사무공간 및 기업 입주공간으로 구성됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.