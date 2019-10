'타다=불법콜택시' 관건은 11인승 예외조항…법조계에선 '어리둥절'

여객운수법 시행령 예외조항 두고 공방 예상 타다 "합법" VS 檢, 택시업계 "관광목적 어겨 불법" 법조계에선 무리수 지적도…"명백한 근거 없으면 불법 판단 힘들어"

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.