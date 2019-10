트럼프, 알바그다디 제거 작전서 공 세운 군견 공개…"아주 멋진 개"

트럼프 대통령은 이날 자신의 트위터에 "우리는 IS 수장 알바그다디를 잡고 죽이는 데 '대단한 일(GREAT JOB)'을 한 아주 멋진 개의 사진을 기밀에서 해제했다"면서 흰색 천 앞에 혀를 내밀고 앉아 있는 개의 사진을 올렸다. 트럼프 대통령은 군견의 이름은 기밀 해제 되지 않았다고 덧붙였다.

