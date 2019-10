폭염·방사능 우려에 IOC와 대립각…도쿄올림픽 '자중지란'

◆ "마라톤, 도쿄 대신 삿포로에서" vs "차라리 원전 피해지에서"= 아사히신문 등 일본 매체들은 오는 30일부터 사흘간 도쿄에서 열리는 IOC 조정위원회 회의에서 도쿄도가 마라톤과 경보 종목을 도호쿠 지역에서 열자고 제안하는 방안을 검토하고 있다고 최근 보도했다. IOC가 지난 16일 "선수들의 안전이 최우선"이라며 도쿄보다 800㎞ 북쪽에 위치한 삿포로를 마라톤·경보 개최지로 변경할 계획이라는 구상을 밝히자 이에 대한 대안으로 나온 언급이다.

