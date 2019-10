삼성전자, 중국서 차세대 화질 기술 'HDR10+' 세미나

삼성전자가 24일(현지 시간) 중국 베이징에서 HDR10+ 세미나를 개최하고 여러 중국 업체들과 함께 HDR10+ 기술 확산에 나선다. HDR10+ 제품 인증 수여식 모습

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 지난 24일(현지시간) 중국 베이징 789예술구에 위치한 미파크(Mee Park)에서 HDR10+ 세미나를 개최하고 제품 인증서를 수여했다고 27일 밝혔다.

HDR10+ 기술은 각 장면 마다 밝기와 색, 명암비 등 HDR 설정값을 지정하는 '다이나믹톤 맵핑' 기술이 적용된 최신 HDR 기술을 말한다.

삼성전자와 중국 TV·라디오 전문 테스트 기관인 ‘TIRT(National Testing and Inspection Center for Radio and TV Products)’가 공동 주최한 이번 행사에는 TCL·샤오미·스카이워스·콘카·창홍 등의 TV제조사를 비롯해 화웨이와 NEC 등 휴대폰 제조사까지 다양한 업계 관계자 100여 명이 참석해 HDR10+ 기술에 대한 높은 관심을 보였다.

HDR10+ 인증·로고 운영 프로그램은 ▲기술·테스트 상세 사양 공유 ▲인증 로고와 사용 가이드 제공 ▲제3자 공인 테스트 기관을 통한 기기 인증 등으로 구성돼 있으며 로고와 기술 사용료는 무료다.

이번 행사는 ▲HDR10+ 기술 브리핑 ▲화질 시연 ▲전문가 평가 등의 세션으로 진행됐으며 제품 인증 수여식도 가졌다.

삼성전자·20세기폭스·파나소닉 등 3개사는 지난해 6월부터 ‘HDR10+ 인증·로고 운영 프로그램’을 시작했고 현재까지 TCL·아마존·퀄컴·워너브라더스·라쿠텐TV 등 총 83개사가 참여하고 있다.

