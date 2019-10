"여기선 '핼러윈' 사탕얻기 금지" 美보안관이 경고판 세운 이유는…

게리는 페이스북을 통해 "지역 핼러윈 축제가 취소된 뒤, '트릭 오어 트릿'(Trick or Treat)을 외치며 집집마다 방문하는 아이들이 많아지자 이 방법을 도입했다"라고 밝혔다.

[아시아경제 김가연 인턴기자] 오는 31일 핼러윈을 앞두고 성범죄자의 집 앞에 '사탕 얻기 금지'(No Trick or Treat) 표시를 붙인 조지아 주의 보안관 사무실 측이 성범죄자들로부터 고소를 당했다.