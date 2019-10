문성혁 장관, 유럽 3개국 순방…'IMO 총장·FAO 사무총장' 면담

우선 문 장관은 23일과 24일 노르웨이에서 개최되는 제6회 Our Ocean Conference’에 참석한다. 이 컨퍼런스는 2014년 미국의 주도로 불법어업국(IUU) 근절과 해양자원 보전 등 해양 이슈 논의를 통한 글로벌 해양전략 마련을 위해 시작됐다. 지금은 각 국의 정상 및 장관급과 국제 환경 비정부기구(NGO), 해양산업 업·단체 대표 등이 참여하는 대표적인 국제 해양분야 컨퍼런스다.

