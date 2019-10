폼페이오 "터키-쿠르드 휴전 잘 작동…트럼프 지시 목표 달성"

그는 이어 "중동에서의 안보와 안전성은 우리가 한 일들 때문에 증진됐다"면서 "나는 트럼프 행정부의 IS 분쇄 노력이 계속될 것이라고 매우 확신한다"고 덧붙였다. 터키에 의한 쿠르드족 학살 등의 우려에 대해서도 "터키의 관리 구역에서 소수자에 대한 공격은 일어나지 않을 것"이라고 지적했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.