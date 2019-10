자유무역협정(FTA) 15주년…소비자 3명 중 2명 "긍정적인 영향"

한국소비자원은 자유무역협정 이후 소비자 후생을 저해하는 원인을 파악하기 위해 수입소비재 구매를 후회하는 이유도 조사했다. 소비자가 직접 먹고 마시는 품목 중에는 '제품의 안전이나 위생 문제'가 가장 큰 이유였다. 과일(63.2%), 축산물(68.1%), 수산물(65%) 같은 신선식품에서 후회 경험 비율이 높았다. 이 밖에 주류, 애완용품, 건강기능식품, 화장품, 세제류 등에서 '정보제공 미흡'이, 안경률, 소형가전, 자동차에서는 '제품 A/S 불만'이 가장 큰 후회 이유였다.

