18일 오정연은 자신의 인스타그램에 "스쿠버투어 이야기 in 보홀 #1 day1 감기로 이퀄 불가. 다이빙 나가는 일행 사진 찍어주고 종일 리조트 요양 #2 day2,3,4 올데이 다이빙 #3 귀국날, 검게 그을린 전신"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.