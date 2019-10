방탄소년단 진·지민 홍보요정 변신 "'Make it Right' 많은 관심 부탁 드릴게요"

방탄소년단 진, 지민/사진=방탄소년단 트위터

[아시아경제 허미담 인턴기자] 방탄소년단이 미국 싱어송라이터 라우브(Lauv)와 함께한 음원 'Make it Right(Feat.Lauv)'을 홍보했다.

방탄소년단 멤버 진과 지민은 18일 방탄소년단 공식 트위터에 신곡을 홍보하는 게시물을 올렸다.

진은 "메끼라잇 파이팅"이라는 글과 함께 포스트잇에 '#MakeItRight'을 적어 홍보했다. 지민 역시 "많은 관심 부탁드릴게요"라는 글과 함께 셀카를 게재했다.

함께 협업한 라우브도 이날 자신의 인스타그램에 'Make it Right(Feat.Lauv)' 앨범 재킷 사진을 게재했다.

이를 접한 네티즌들은 "노래가 감동적이다", "사랑해요! 방탄소년단!", "방탄소년단의 노래를 들으면 힐링된다. 오래오래 노래해줘", "방탄 보라해~" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 방탄소년단은 이날 오후 6시 국내외 음원사이트를 통해 신곡 'Make it Right(Feat.Lauv)'을 공개했다. 'Make it Right'은 지난 4월 발매한 방탄소년단의 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(MAP OF THE SOUL: PERSONA)의 수록곡이다.

