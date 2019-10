[24th BIFF]"韓문화 사명감" 이하늬, 할리우드 진출 '특별한 도전'(종합)

5일 오후 부산 해운대구 신세계백화점 문화홀에서 ‘글로벌 오픈 세미나 with 사람’이 개최되었다. 이 자리에는 사람엔터테인먼트 이소영 대표, 이하늬 배우, 마이크 피기스(MIKE FIGGIS) 감독, 아티스트 인터내셔널 그룹(Artist International Group) 데이비드 엉거(DAVID UNGER) 대표가 참석했다.

