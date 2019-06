SK건설, 국내 최초 벨기에 PDH 플랜트 시장 진출

지난 17일 영국 런던에서 진행된 계약식에는 안재현 SK건설 사장, 김철진 SK어드밴스드 대표, 거드 프랑켄(Gerd Franken) 이네오스 올레핀·폴리머 노스(INEOS Olefins & Polymer North) 회장, 존 맥널리(John McNally) 이네오스 프로젝트 원(INEOS PRJECT ONE) 사장 등 관계자 10여명이 참석했다. 이번 프로젝트는 벨기에 수도 브뤼셀에서 북쪽으로 50km 떨어진 앤트워프 석유화학단지에 연산 75만t PDH 플랜트의 FEED를 수행하는 사업이다. 암스테르담, 로테르담과 함께 유럽 3대 석유화학산업 중심지 중 하나인 앤트워프는 벨기에 제2의 대도시로 1980년대 국내에 방영된 만화영화 ‘플랜더스의 개’의 배경이 됐던 곳이기도 하다.

