"지정학적 불확실성에 상승폭 반납"

코스피 지수가 7일 외국인 매수 우위 속에 상승 마감했다. 이날 상승 시작했던 코스닥은 장중 하락세로 전환했다.

코스피 지수는 이날 전장 대비 44.45포인트 오른 5494.78에 마감했다. 삼성전자의 호실적 등 반도체주가 상승세를 보이며 5500선까지 올랐지만, 이후 하락세를 그렸다. 차익 실현 매물 출현과 잔존한 중동 리스크가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

장 마감 전 외국인 매수세가 강해지면서 지수는 상승하며 거래를 마쳤다. 개인은 3427억원, 기관은 4142억원 팔아치웠지만 외국인이 4069억원 사들였다.

코스피 업종별로는 전기·전자(1.85%), 제조(1.29%), 운송장비·부품(1.05%), 건설(0.70%), 제약(0.47%), 섬유·의류(0.43%), 통신(0.25%) 등이 올랐다. 반면 오락·문화(-3.74%), 증권(-1.67%), 비금속(-1.46%), 보험(-1.28%), 음식료·담배(-1.25%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 이날 1분기 잠정실적 발표로 역대 최대 실적을 발표한 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 193,200 전일대비 7,000 등락률 +3.76% 거래량 19,442,563 전일가 186,200 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 [특징주]'1분기 실적 발표 기대감' 삼성전자 3%대↑ 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 전 종목 시세 보기 가 1.76% 올랐다. SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 882,000 전일대비 6,000 등락률 +0.68% 거래량 2,840,557 전일가 876,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 전 종목 시세 보기 (3.39%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 469,000 전일대비 2,000 등락률 -0.42% 거래량 516,082 전일가 471,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 현대차그룹, 4대 정책금융기관과 새만금 첨단산업 생태계 구축 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 "아빠차에 뽀로로 뜬다" 현대차 신규 디스플레이 테마 공개 전 종목 시세 보기 (0.85%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,451,000 전일대비 2,000 등락률 +0.14% 거래량 119,383 전일가 1,449,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 연 5%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 전 종목 시세 보기 (6.00%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,562,000 전일대비 8,000 등락률 +0.51% 거래량 24,421 전일가 1,554,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 [기자수첩]삼성바이오 노조의 자기파괴적 파업 협상 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 파업 위기 삼성바이오로직스, '쟁의 금지' 가처분신청 전 종목 시세 보기 (1.99%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 487,500 전일대비 4,500 등락률 +0.93% 거래량 278,250 전일가 483,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 ‘트럼프 후폭풍’ 코스피 4.47% 내린 5200선…코스닥도 급락 전 종목 시세 보기 (2.46%)도 상승했다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 412,500 전일대비 14,000 등락률 +3.51% 거래량 376,860 전일가 398,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-0.97%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 95,900 전일대비 700 등락률 -0.72% 거래량 1,954,704 전일가 96,600 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (-0.84%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 151,200 전일대비 1,000 등락률 +0.67% 거래량 552,085 전일가 150,200 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 기아, 뉴욕 오토쇼서 신형 셀토스·EV3 공개… 북미 시장 공략 완성차 5사 3월 71만대 판매…전쟁發 고유가에 친환경車 호조(종합) 전 종목 시세 보기 (-0.53%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 148,500 전일대비 3,000 등락률 +2.06% 거래량 513,673 전일가 145,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 5%대 급등…5300 돌파 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 KB금융, MSCI ESG평가 '5회 연속' 최상위 'AAA' 등급 획득 전 종목 시세 보기 (-0.81%)은 내렸다.

코스닥 지수는 이날 전 거래일 대비 10.64포인트(1.02%) 내린 1036.73으로 장을 마쳤다. 1%대 상승 출발했지만, 장중 하락 전환했다. 개인은 320억원, 기관은 1252억원 팔아치웠고, 외국인이 1794억원 순매수했다.

시총 상위 종목은 대부분 상승했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 201,000 전일대비 8,400 등락률 +4.36% 거래량 564,400 전일가 192,600 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기 (0.80%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 143,500 전일대비 2,000 등락률 +1.41% 거래량 925,842 전일가 141,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 ‘트럼프 후폭풍’ 코스피 4.47% 내린 5200선…코스닥도 급락 전 종목 시세 보기 (1.26%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 542,000 전일대비 2,000 등락률 +0.37% 거래량 59,338 전일가 540,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 ‘트럼프 후폭풍’ 코스피 4.47% 내린 5200선…코스닥도 급락 전 종목 시세 보기 (0.55%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 105,800 전일대비 4,600 등락률 -4.17% 거래량 534,326 전일가 110,400 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 [클릭 e종목]"리노공업, 조정을 매수 기회 삼아야…목표가 상향" 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (3.98%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 97,600 전일대비 2,600 등락률 -2.59% 거래량 340,079 전일가 100,200 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (0.10%), HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 51,400 전일대비 300 등락률 +0.59% 거래량 356,624 전일가 51,100 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 양시장 '사이드카' 역대급 반등…코스피 5478 마감 연 5%대 금리로 신용미수대환, 추가 투자금 모두 당일 OK 전 종목 시세 보기 (2.15%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 273,000 전일대비 2,500 등락률 -0.91% 거래량 81,752 전일가 275,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (2.21%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 166,800 전일대비 8,200 등락률 -4.69% 거래량 395,911 전일가 175,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (2.47%) 등이다. 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 364,000 전일대비 1,500 등락률 -0.41% 거래량 216,320 전일가 365,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (-2.21%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 600,000 전일대비 48,000 등락률 -7.41% 거래량 458,317 전일가 648,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전인석 삼천당제약 대표, 2500억 규모 지분매각 계획 철회 60만원대로 추락하더니 또 오르네…삼천당제약 "대표이사 지분매각 철회" 상승세[특징주] 전 종목 시세 보기 (-16.02%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 154,300 전일대비 2,500 등락률 -1.59% 거래량 425,732 전일가 156,800 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 양시장 '사이드카' 역대급 반등…코스피 5478 마감 외국인·기관 양매수…코스피 5400 돌파 전 종목 시세 보기 (-0.39%) 등은 내렸다.

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이경민 대신증권 연구원은 "삼성전자의 예상치를 뛰어넘은 어닝 서프라이즈에 장 초반 20만원을 상회하며 출발했지만, 지정학적 불확실성이 부각되며 상승 폭을 반납하는 모습이 나왔다"이라며 "중동 리스크에 수혜를 받거나 실적 모멘텀이 유효한 업종은 강세를 보였다"고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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