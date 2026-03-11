[클릭 e종목]"지금이 저렴할 때…클래시스 목표가 ↑"

상상인증권이 클래시스 클래시스 close 증권정보 214150 KOSDAQ 현재가 55,700 전일대비 1,200 등락률 +2.20% 거래량 45,417 전일가 54,500 2026.03.11 09:05 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨' 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 8만7000원으로 올렸다고 11일 밝혔다.

하태기 상상인증권 연구원은 "지난해부터 주가는 4만5000원~7만7000원 내 박스권에 머물러 있지만 현재는 하단 수준에 가까운 수준이고, 올해 영업실적이 고성장할 전망이라 상승 모멘텀이 작용할 것"이라며 "중동 전쟁이 변수로 남아있어 불확실성이 높지만 클래시스 주가가 박스권 하단에 접근할수록 안정적인 매수권으로 접근하고 있다고 평가할 수 있다"고 분석했다.

올해는 기존 제품의 매출 성장뿐 아니라 인수·합병(M&A)에 따른 호재도 겹쳤다. 하 연구원은 "2024년 4분기 볼뉴머가 미국에 진출하고 지난해 6월 볼뉴머, 지난해 8월 마이크로니들 고주파 장비 쿼드세이가 유럽에 진출하면서 고성장 중"이라며 "지난해 이루다 M&A로 600억원 매출 성장 효과가 있었고 이달 초 메드시스템즈 인수로 연결 매출액은 500억원 내외로 증가할 예정"이라고 전했다.

이어 "지난해 구 이루다의 레이저 제품 리팟을 새롭게 리런칭해 국내 매출이 증가하고, 지난해 7월 출시된 쿼드세이는 올해 매출 성장에 기여하는 등 국내 매출도 꾸준히 성장 중"이라며 "결과적으로 올해 영업이익은 24.6% 증가한 2126억원으로 예상한다"고 덧붙였다.

특히 클래시스는 수출 지역이 확대되고 있다는 점 역시 호재다. 하 연구원은 "지난해 울트라포머 MPT와 볼뉴머에 대해 유럽 인증을 받았고, 지난해 하반기에 유럽 국가별로 출시되면서 유럽 장비 수출이 본격화됐다"며 "미국 식품의약국(FDA) 승인 후 2024년 4분기 출시한 볼뉴머와 함께 이달 말 미국시장에 런칭하는 쿼드세이 등을 고려하면 북미 시장 수출도 서서히 증가할 것"이라고 했다.

AD

그러면서 "이 밖에도 일본에선 울트라포머 MPT, 볼뉴머, 리팟, 쿼드세이 4개 제품이 진출했고, 중국에선 중국 의약품 관리국(NMPA)으로부터 올해 하반기에 볼뉴머, 내년 초에 울트라포머 MPT에 대해 승인을 받는다는 목표로 진출을 준비 중으로 다양한 시장에 나서고 있다"며 "특히 이달 초 인수가 끝난 브라질 미용 의료기기 유통기업 메드시스템즈 관련해서 올해 약 10개월간 500억원 매출이 증가하는 효과가 나타날 것"이라고 설명했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>