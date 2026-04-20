개인투자자 23조의 본격 강세장… 다음 종목은

삼성전자의 깜짝 실적 발표 이후 증권사들이 줄줄이 코스피 순익 전망치를 상향하고 있습니다. 오늘 오후 TSMC 실적까지 예상을 웃돌 경우, 국내 반도체·HBM 관련주의 2차 급등 랠리가 시작될 수 있다는 분석이다.

어제까지 관망했다면 이제는 결단이 필요한 시점. 김영구 전문가는 이번 주 단기 집중 수혜 예상 종목 3선을 오늘 텔레그램 채널에서 선발송 중입니다.

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김영구 대표는 명확하게 답한다.

"4월 23일 SK하이닉스 실적 발표가 이유입니다. 증권가 컨센서스가 35조 9천억원인데, 유안타·KB증권 등 주요 IB는 40조원을 넘길 거라 보고 있어요. D램 ASP(평균판매가격)가 전 분기 대비 65% 올랐거든요. 외국인과 기관이 어제 하락장에서 SK하이닉스를 순매수 1위로 담은 이유가 여기 있습니다."

실제로 어제 외국인 순매수 상위 1위가 SK하이닉스였다. 유가 급등으로 시장 전반이 무너지는 와중에도 스마트머니는 실적이 뒷받침되는 종목을 담고 있었던 것

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그가 제시하는 전략은 단순하다. 협상 결렬 공포로 하락하는 날이 오히려 SK하이닉스의 매수 기회라는 것. 실제로 KB증권 2026년 연간 영업이익 전망치는 251조원으로, 마이크로소프트와 구글을 웃도는 수준이다.

"실적이 이 정도면 주가는 따라가게 되어 있습니다. 문제는 그 전에 공포에 팔지 않는 것입니다."

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