25일 STX엔진 STX엔진 close 증권정보 077970 KOSPI 현재가 35,800 전일대비 1,900 등락률 +5.60% 거래량 696,160 전일가 33,900 2026.03.25 14:01 기준 관련기사 STX엔진, 한화에어로스페이스에 방위사업용 수출엔진 공급 K-콘텐츠와 맞물린 K-라면, 글로벌 시장에서 날개 단다 [특징주]STX엔진, 캐나다 잠수함 사업 기대감에 7%대↑ 전 종목 시세 보기 은 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,393,000 전일대비 58,000 등락률 +4.34% 거래량 149,830 전일가 1,335,000 2026.03.25 14:01 기준 관련기사 STX엔진, 한화에어로스페이스에 방위사업용 수출엔진 공급 크래프톤, 김창한 대표 3기 체제…"프랜차이즈 IP 기업 전환 속도" 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 와 인도 수출 고고도 엔진조립체 공급계약을 체결했다고 공시했다.

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계약금액은 536억원이다. 이는 2024년 매출 대비 7.4%에 해당하는 규모다. 계약기간은 2027년 7월7일까지다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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