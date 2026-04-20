전북은행, 연금수령 계좌 변경하면 캐시백

'내 연금 골든 체인지 이벤트' 실시

JB금융그룹 전북은행이 연금 수령 계좌를 옮긴 고객을 대상으로 현금 환급 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다. 전북은행은 20일부터 6월 30일까지 '내 연금 골든 체인지 이벤트'를 운영한다. 연금 이용 고객의 편의성을 높이고 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획했다.

행사는 다른 금융기관에서 5대 연금을 받는 개인이 모바일 앱 '쏙뱅크'를 통해 연금 수령 계좌를 전북은행으로 변경하고 실제 입금까지 이뤄질 경우 캐시백을 지급하는 방식이다. 지급 금액은 연금 종류에 따라 달라진다. 국민연금·공무원연금·사학연금·군인연금 등 4대 공적연금은 첫 입금 시 3천 원, 이후 3회 연속 입금이 확인되면 추가 7천 원을 더해 최대 1만 원을 받을 수 있다.

기초연금은 최초 입금 2천 원, 3회 연속 입금 시 3천 원이 추가돼 최대 5천 원이 지급된다. 두 연금을 함께 받는 경우 조건 충족 시 최대 1만5천 원까지 혜택이 늘어난다. 쏙뱅크에 접속해 '연금수령 계좌 변경 서비스' 메뉴에서 기존 수령 중인 연금을 선택한 뒤 전북은행 계좌로 지정하면 된다.

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전북은행 관계자는 "연금수령계좌 변경만으로 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "안정적인 연금 관리와 금융 편의를 높일 수 있는 다양한 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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