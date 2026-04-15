“분양가 더 오르기 전에...” 합리적 가격의 ‘사우역 지엔하임’ 분양

중동 전쟁 여파로 건설 원가 상승 압박 가중… 주말 사이 견본주택 인파 몰려

인근 상한제 단지보다 저렴한 6억원대 분양가에 ‘실지출 제로’ 혜택까지

최근 중동 지역의 지정학적 리스크가 심화되면서 국내 부동산 시장에 분양가 추가 상승 경보가 켜졌다. 전쟁 여파로 인한 국제 유가 및 원자재 가격 불안정이 건설 원가 상승으로 직결되면서, 향후 신규 아파트의 공급 가격이 더욱 가파르게 상승할 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다.

물가 상승분이 공사비에 고스란히 반영되면서 "지금이 가장 싼 분양가"라는 인식이 확산되자, 내 집 마련을 서두르는 실수요자들의 움직임이 빨라질 전망이다.

이러한 분위기 속에 인근 시세 대비 합리적인 가격을 책정한 '사우역 지엔하임' 견본주택에 관람객이 몰리고 있다. 이 단지는 분양가 상한제 미적용 단지임에도 전용면적 84㎡ 기준 6억 원대의 분양가를 선보였다. 이는 최근 인근에서 공급된 분양가 상한제 적용 아파트나 미적용 단지의 동일 면적 대비 최소 1,000만 원에서 최대 8,000만 원가량 저렴한 수준이다. 이에 더해 파격적인 금융혜택으로 1차 계약금 500만원으로 계약 후 계약축하금으로 500만원 지원하여 소비자의 초기 자본부담감을 상쇄시켰다.

결과적으로 수요자 입장에서는 1차 계약에 들어가는 실질적인 지출 비용이 전무해 완벽한 '계약금 0원 효과'를 누릴 수 있다. 또한 2차 계약금 전액에 대해 무이자 대출을 적용하여, 사실상 계약서에 도장을 찍은 후 입주 시점까지 계약자가 별도로 감당해야 할 금융 이자나 추가 비용이 발생하지 않는 수요자 맞춤형 조건을 완성했다.

풍부한 주거 인프라도 갖췄다. 김포골드라인 사우역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 자랑하며, 이를 통해 공항철도와 서해선, 5·9호선 환승역인 김포공항역까지 빠르게 이동하여 서울 주요 도심으로의 접근성이 우수하다.

또한 김포고, 사우고 등 단지 인근에 지역 명문 학교가 인접해 있으며 김포시의 대표적인 사설 학원가인 사우동 학원가도 인접해 자녀 교육에 최적화된 환경을 갖췄다.

미래 가치 또한 탄탄하다. 김포골드라인 사우역 역세권 입지에 더해, 최근 예비타당성조사를 통과한 '서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업'과 '인하대 메디컬 캠퍼스' 조성 업무협약(MOU) 등 굵직한 호재들이 대기 중이다. 사우동 중심 상업지역의 풍부한 인프라와 유네스코 세계유산인 장릉숲의 쾌적함을 동시에 누릴 수 있다는 점도 강점이다.

분양 관계자는 "원자재값과 환율 상승으로 인해 향후 분양가 상승이 불가피하다는 전망이 우세해지면서 확정 분양가로 공급 중인 당 사업지에 대한 문의가 평일 대비 주말에 몇 배 이상 급증했다"며, "초기 비용 부담을 없앤 특별 혜택에 압도적인 가격 경쟁력까지 더해져 잔여 물량이 소진되고 있다"고 전했다.

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한편 '사우역 지엔하임'은 지하 3층~지상 20층, 9개 동, 총 385가구 규모로 조성된다. '사우역 지엔하임'의 견본주택은 경기도 김포시 사우동에 위치해 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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