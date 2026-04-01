대신증권 대신증권 close 증권정보 003540 KOSPI 현재가 36,800 전일대비 1,550 등락률 +4.40% 거래량 18,827 전일가 35,250 2026.04.01 09:07 기준 관련기사 대신자산운용, '월배당·절세' 오피스리츠플러스 ETF 상장 대신증권, IRP 10년 연평균 수익률 1위…세전 기준 5.89% 대신증권, RIA 계좌 개설 시 최대 50만원 지원 은 신규 고객을 대상으로 국내주식 투자지원금을 지급하는 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.


국내주식 투자지원금 이벤트. 대신증권

국내주식 투자지원금 이벤트. 대신증권

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이번 이벤트는 오는 6월 30일까지 진행되며, 대신증권을 처음 이용하는 고객 중 크레온 비대면 계좌를 개설한 고객이 대상이다.

신규 고객이 계좌 개설 후 15일 이내 지원금을 신청하면 3만 원, 지원금을 받은 뒤 15일 이내 국내주식을 100만 원 이상 거래하면 추가로 3만 원이 지급된다. 최대 6만 원의 투자지원금을 받을 수 있다.


지원금은 국내주식 매수에만 사용할 수 있으며, 지급일로부터 15일 이내 사용하지 않을 경우 소멸된다. 현금으로 출금할 수 없다.

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조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "신규 고객이 실제 거래 경험을 쌓을 수 있도록 매수 지원금 중심으로 프로모션을 구성했다"며 "이벤트를 통해 국내주식 투자에 대한 접근성이 높아지길 기대한다"고 말했다.


임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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