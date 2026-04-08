키움증권, 퇴직연금 사업자 등록…"상반기 내 서비스 개시"

IRP·DC·DB 전반 통합솔루션 제공

저비용·실시간 직접운용 플랫폼 강점

키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 452,000 전일대비 42,500 등락률 +10.38% 거래량 67,339 전일가 409,500 2026.04.08 09:54 기준 관련기사 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" 키움증권, 고객-자문사 연결 '자문플랫폼' 출시 키움증권, 연금저축 가입 시 '현금 최대 50만원' 이벤트 전 종목 시세 보기 이 퇴직연금 사업자 등록을 완료하며 시장 진출을 본격 선언했다.

키움증권은 금융위원회에 퇴직연금 사업자 등록을 완료했다고 8일 밝혔다. 상반기 내 디폴트옵션(사전지정운용제도) 상품 심의를 거쳐 본격적으로 서비스를 개시할 방침이다.

사업자등록을 통해 키움증권은 개인형퇴직연금(IRP)을 비롯해 확정기여형(DC), 확정급여형(DB) 등 퇴직연금 전 제도에 걸친 통합 솔루션을 제공하게 된다.

키움증권은 저비용 구조와 실시간 직접운용 플랫폼에 기반한 통합 자산관리 서비스를 강점으로 시장을 공략한다는 전략이다.

먼저 리테일 고객 기반과 디지털 플랫폼 경쟁력을 바탕으로, 고객 중심의 연금 서비스를 확대해 나갈 계획이다. 특히 개인형퇴직연금(IRP)을 중심으로 고객 접점을 빠르게 확대하고, DB·DC 영역까지 사업을 확장해 나갈 예정이다.

장기적으로는 퇴직연금, 연금저축, 개인종합자산관리계좌(ISA)를 연계한 통합 자산관리 플랫폼을 구축해 고객의 생애주기 전반에 걸친 자산관리 서비스를 강화할 방침이다. 다양한 연금 자산을 하나의 플랫폼에서 통합적으로 운용하고, 적립부터 세제 혜택, 인출까지 보다 체계적인 연금 서비스를 제공할 것으로 기대된다.

아울러 온라인 증권사로서 지점 운영에 들어가는 고정비용을 과감히 제거하는 대신, 이를 고객의 혜택으로 돌려준다. 온라인 전용 상품을 저비용으로 고객에게 공급해 고객의 장기 수익률에 영향을 미치는 비용 부담을 최소화할 예정이다.

키움증권은 사업 준비 초기부터 퇴직연금 1세대 전문가로 불리는 표영대 상무(연금사업총괄)를 영입해 시스템을 구축했다. 단순히 자산을 쌓는 적립 단계를 넘어, 은퇴 후 합리적으로 연금을 수령하는 인출 시장에 주목한다. 사회초년생에게는 적극적인 자산 증식 전략을, 장년층에게는 절세와 연계된 체계적인 인출 계획을 제안하며 고객의 전 생애주기를 관리한다.

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키움증권은 후발주자임에도 불구하고 업권 내 시장 점유율 빅5 진입을 목표로 하고 있다. 키움증권 관계자는 "퇴직연금 사업자 등록을 계기로 고객 중심의 연금 서비스를 본격적으로 확대할 계획"이라며 "차별화된 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 고객에게 새로운 연금 투자 경험을 제공하겠다"고 말했다. 이어 "고객의 장기적인 자산 형성을 지원하는 종합 연금 자산관리 사업자로서 입지를 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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