불확실성 속에서도 기회가? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로

개인투자자들의 투자 환경은 갈수록 까다로워지고 있지만, 변동성 속에서도 기회는 여전히 존재한다. 문제는 그 기회를 어느 정도의 투자 규모로 실행할 수 있느냐다. 이런 배경에서 스탁론은 보유 자금의 한계를 보완하며 투자 전략의 한 축으로 다시 주목받고 있다.

하이스탁론은 22년 연속 업계 1위의 운영 경험을 바탕으로, 자기자본만으로는 아쉬웠던 투자 여력을 확장할 수 있는 구조를 제시하고 있다. 투자 규모를 키워 보다 적극적인 대응이 가능해지면서, 변동성이 큰 시장에서도 자금 운용의 유연성을 확보하려는 투자자들에게 현실적인 선택지로 부각되고 있다.

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◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

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○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ ETF 거래 가능

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

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