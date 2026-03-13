[특징주]호르무즈해협 봉쇄 장기화 우려...비료주 급등

이란 사태로 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 것이라는 우려가 커지면서 13일 오전 국내 증시에서 비료 관련주가 일제히 급등하고 있다.

이날 오전 9시45분 현재 비료기업 조비는 전 거래일 대비 18.18% 오른 1만9075원에 거래되고 있다. 장초반에는 주당 2만원을 돌파하기도 했다. 국내 최대 비료생산업체인 남해화학 남해화학 close 증권정보 025860 KOSPI 현재가 9,240 전일대비 510 등락률 +5.84% 거래량 12,313,756 전일가 8,730 2026.03.13 10:11 기준 관련기사 [특징주] 조비·남해화학·경농 등 비료주, 이란 사태에 급등 남해화학, 주당 100원 현금배당 결정 [e공시 눈에 띄네]SK하이닉스, 청주 생산시설 확충…5년간 15조원 투자 등(종합) 전 종목 시세 보기 은 13.40%, 유기질비료업체인 효성오앤비 효성오앤비 close 증권정보 097870 KOSDAQ 현재가 6,690 전일대비 170 등락률 +2.61% 거래량 2,870,451 전일가 6,520 2026.03.13 10:11 기준 관련기사 [특징주] 조비·남해화학·경농 등 비료주, 이란 사태에 급등 효성 차남 조현문 "답 없으면 법대로"…'형제의 난' 불씨 안꺼졌다 효성, "형제 갈등 끝내자"는 조현문에 "말 아닌 진정성 가져야" 전 종목 시세 보기 는 7.36% 뛰었다.

이는 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하며 비료 공급망에 차질을 빚을 것이라는 우려가 커진 여파로 풀이된다. 앞서 이란 차기 지도자인 모즈타파 하메네이는 첫 공식성명에서 미국, 이스라엘에 대한 초강경 대응을 선언하면서 호르무즈 해협 봉쇄를 지속할 것임을 밝힌 상태다. 전 세계 비료 원재료 거래의 약 25~35%가 호르무즈 해협을 거친다.

