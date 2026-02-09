조비, 1222억 규모 비료 공급계약

조비 조비 001550 | 코스피 증권정보 현재가 15,450 전일대비 2,040 등락률 +15.21% 거래량 4,460,166 전일가 13,410 2026.02.09 13:48 기준 관련기사 조비, 작년 영업익 38억…전년比 20.9% 감소[특징주]대북 확성기방송 중단에 남북경협주 강세…좋은사람들 15%↑[특징주]中 요소 수출 중단 보도에 롯데정밀화학 등 관련주 급등 전 종목 시세 보기 close 는 농협경제지주와 1222억원 규모 무기질비료(일반) 구매 납품 계약을 체결했다고 9일 공시했다.

이는 2024년 매출액 대비 119.29%에 해당하는 규모다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



