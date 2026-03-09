[특징주] 조비·남해화학·경농 등 비료주, 이란 사태에 급등

이란 사태 장기화 전망이 나오면서 9일 장 초반 국내 비료 관련주들이 일제히 급등세를 보이고 있다.

이날 오전 9시50분 기준 한국거래소에서 조비 조비 close 증권정보 001550 KOSPI 현재가 18,960 전일대비 4,370 등락률 +29.95% 거래량 1,043,679 전일가 14,590 2026.03.09 10:45 기준 관련기사 조비, 1222억 규모 비료 공급계약 조비, 작년 영업익 38억…전년比 20.9% 감소 [특징주]대북 확성기방송 중단에 남북경협주 강세…좋은사람들 15%↑ 전 종목 시세 보기 는 전일 대비 4370원(29.9%) 오른 1만8960원에 거래되고 있다. 같은 시각 남해화학 남해화학 close 증권정보 025860 KOSPI 현재가 9,860 전일대비 2,270 등락률 +29.91% 거래량 4,446,865 전일가 7,590 2026.03.09 10:45 기준 관련기사 남해화학, 주당 100원 현금배당 결정 [e공시 눈에 띄네]SK하이닉스, 청주 생산시설 확충…5년간 15조원 투자 등(종합) [e공시 눈에 띄네]팬오션, 1조4250억원 규모 대선계약 체결 등 전 종목 시세 보기 은 2270원(29.9%) 상승한 9860원, 효성오앤비 효성오앤비 close 증권정보 097870 KOSDAQ 현재가 8,000 전일대비 1,840 등락률 +29.87% 거래량 2,339,885 전일가 6,160 2026.03.09 10:45 기준 관련기사 효성 차남 조현문 "답 없으면 법대로"…'형제의 난' 불씨 안꺼졌다 효성, "형제 갈등 끝내자"는 조현문에 "말 아닌 진정성 가져야" 효성家 조현문 "상속재산 모두 사회환원…그룹 떠나게 해달라" 전 종목 시세 보기 는 1840원(29.8%) 오른 8000원을 기록하며 비료 관련 종목들이 장중 강세를 보이고 있다.

경농 경농 close 증권정보 002100 KOSPI 현재가 11,180 전일대비 1,730 등락률 +18.31% 거래량 2,997,450 전일가 9,450 2026.03.09 10:45 기준 관련기사 [e공시 눈에띄네]필옵티스, LG전자에 2차전지 제조장비 공급(종합) 경농, 농약수입업 영업정지 6개월 행정처분 경농, 조비 주식 52만주 157억원에 처분 결정 전 종목 시세 보기 은 전일 대비 2300원(23.0%) 오른 1만1630원, 한일사료 한일사료 close 증권정보 005860 KOSDAQ 현재가 5,250 전일대비 1,140 등락률 +27.74% 거래량 22,918,023 전일가 4,110 2026.03.09 10:45 기준 관련기사 국내 최초 '치킨'에 투자하는 ETN 신규 상장한다 신저가 속출 속 경기방어주·방산주 빛났다 '신저가 속출' 하락장을 피하는 방법…경기방어주에 쏠린 투심 전 종목 시세 보기 는 1170원(28.4%) 상승한 5280원, 누보 누보 close 증권정보 332290 KOSDAQ 현재가 1,553 전일대비 288 등락률 +22.77% 거래량 14,786,764 전일가 1,265 2026.03.09 10:45 기준 관련기사 [특징주]누보, 북미 말차 수요 증가…글로벌 커피 프랜차이즈 대규모 공급 계약 부각↑ 증시 단기 저점 임박? 반등 신호 포착되면 제대로 올라타야 [e공시 눈에 띄네]씨엔알리서치, 207억원 규모 업무 위수탁 계약(오전 종합) 전 종목 시세 보기 는 301원(23.7%) 오른 1566원, 한탑 한탑 close 증권정보 002680 KOSDAQ 현재가 935 전일대비 117 등락률 +14.30% 거래량 10,426,599 전일가 818 2026.03.09 10:45 기준 관련기사 똘똘 뭉쳐 5.8조나 벌었는데…"밀가루로 만든 라면값도 내리나요?" 과징금보다 버는 수익 쏠쏠…이러니 담합 계속하지 [Why&Next]과징금보다 쏠쏠했다…상습 담합 밀가루社 영업익 3배 '껑충' 전 종목 시세 보기 은 163원(19.9%) 상승한 981원에 거래되는 등 비료·농업 관련주 전반에 매수세가 유입되고 있다.

시장에서는 이란을 둘러싼 지정학적 긴장 고조로 글로벌 비료 원료 및 에너지 공급 불안 우려가 부각된 영향으로 보고 있다. 이란을 포함한 중동 지역은 천연가스 기반 질소 비료 생산과 밀접하게 연결돼 있어 지정학적 리스크 확대 시 비료 가격 상승 가능성이 거론된다.

이란 사태로 호르무즈 해협이 장기간 봉쇄될 수 있다는 우려가 커지고 있는 상황이다. 호르무즈 해협은 비료 무역의 3분의 1을 차지하는 핵심 운송망으로 꼽힌다.

