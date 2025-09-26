본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]누보, 북미 말차 수요 증가…글로벌 커피 프랜차이즈 대규모 공급 계약 부각↑

장효원기자

입력2025.09.26 09:56

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]누보, 북미 말차 수요 증가…글로벌 커피 프랜차이즈 대규모 공급 계약 부각↑
AD
원본보기 아이콘

누보 가 강세다. 북미에서 말차 수요가 증가하면서 글로벌 커피 프랜차이즈와 대규모 말차 공급계약을 체결했다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


26일 오전 9시55분 기준 누보는 전일 대비 3.42% 상승한 1331원에 거래되고 있다.

누보는 지난해 11월 글로벌 다국적 커피 전문기업과 178억원 규모의 3년 공급 계약을 체결한 데 이어, 이달에는 총 482억원 규모의 2차 장기 계약을 추가로 체결했다. 이는 1차 계약 대비 2.7배 확대된 규모로, 북미 시장 내 말차 수요 증가에 따른 성과로 풀이된다.


회사는 계약재배 농가 확대와 가공 생산능력 확충을 통해 안정적인 공급망을 구축 중이며, 북미 웰니스 트렌드에 기반한 말차 소비 확산의 수혜를 직접적으로 누리고 있다.


비료 부문에서는 일본 대형 종합상사 이토추와 장기 공급 협약을 맺으며 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다. 올해 상반기 일본 수출액은 220만 달러로 전년 동기 대비 59% 증가했으며, 브라질 테스트와 멕시코·칠레 진출 등을 통해 중남미 시장도 확대 중이다. 하반기에는 미국·인도네시아 등 주요 박람회 참가를 통해 신규 고객 확보에 나설 계획이다.

박창윤 지엘리서치 연구원은 "누보는 글로벌 프랜차이즈와의 연속 계약을 통해 말차 부문에서 안정적인 수익 기반을 확보했다"며 "코팅비료 역시 일본·중남미 시장 확장을 통해 수출 성장세를 이어가고 있다"고 평가했다.


이어 "말차는 북미 웰니스 및 대체 카페인 시장 확대에 힘입어 K-푸드 대표 품목으로 자리 잡을 수 있으며, 코팅비료는 농가 인구 감소와 친환경 농업 정책에 맞춰 구조적 수요 확대가 예상된다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기