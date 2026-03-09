[특징주]국제유가 100달러 돌파…정유주 테마 강세
국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어가는 등 치솟으면서 정유주가 강세다.
9일 오전 9시32분 기준 흥구석유 흥구석유 close 증권정보 024060 KOSDAQ 현재가 31,650 전일대비 4,050 등락률 +14.67% 거래량 6,801,238 전일가 27,600 2026.03.09 09:48 기준 관련기사 [특징주]흥구석유, 연이틀 상한가…이란 전쟁으로 국제유가 급등 [특징주]미국·이란 전면전 우려에 정유주 강세…흥구석유 14%대↑ 반도체 이후는 자동차? 관련주에서 아이디어 얻었다면 는 전 거래일 대비 17.57% 오른 3만2450원을 기록했다. 극동유화 극동유화 close 증권정보 014530 KOSPI 현재가 5,100 전일대비 815 등락률 +19.02% 거래량 4,752,556 전일가 4,285 2026.03.09 09:48 기준 관련기사 [특징주]트럼프 '러시아산 원유 2차 관세' 언급에 석유주 강세 1000대기업 CEO 10명 중 3명은 'SKY' 출신…서울대 14% '포항 석유전' 주가 급등에도 에너지업계 조용한 이유 (14.0%), 한국석유 한국석유 close 증권정보 004090 KOSPI 현재가 24,850 전일대비 1,600 등락률 +6.88% 거래량 384,862 전일가 23,250 2026.03.09 09:48 기준 관련기사 다시 찾아온 기회? 최대 4배 주식자금으로 ‘줍줍’나선다면 [특징주]한국석유, 중동 리스크발 유가 급등에 상한가 [특징주]이스라엘·이란 충돌 격화에…흥구석유 22% 급등 (12.0%), 한국ANKOR유전 한국ANKOR유전 close 증권정보 152550 KOSPI 현재가 552 전일대비 62 등락률 +12.65% 거래량 48,040,432 전일가 490 2026.03.09 09:48 기준 관련기사 다시 찾아온 기회? 최대 4배 주식자금으로 ‘줍줍’나선다면 [e공시 눈에 띄네] 코스피-24일 내년 단일가매매 적용되는 종목 31개…유가 29·코스닥 2 (14.2%) 등도 강세를 보였다.
국제유가 급등이 투심에 영향을 미친 것으로 보인다. 이날 오전 7시께 국제유가의 기준점 역할을 하는 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI)가 모두 배럴당 100달러를 넘겼다. WTI는 한때 111.24달러까지 올랐다.
최근 미국 원유 가격은 지난주에만 35.63% 급등했다. 1983년 이후 선물거래 사상 최대 상승 폭이다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 여파가 걸프만 일대 국가의 원유 생산량 감축을 촉발했기 때문이다.
