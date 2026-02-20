본문 바로가기
[특징주]미국·이란 전면전 우려에 정유주 강세…흥구석유 14%대↑

조슬기나기자

입력2026.02.20 10:33

미국과 이란 간 전면전 우려로 국제유가가 급등하면서 20일 국내 증시에서 SK이노베이션 , S-Oil 을 비롯한 정유 관련주도 동반 강세를 나타내고 있다.


이날 오전 10시17분 현재 SK이노베이션은 전장 대비 7.67% 상승한 12만7700원에 거래되고 있다. S-Oil 역시 5%이상 뛰어 주당 11만6800원을 기록 중이다. 중앙에너비스 는 7%, 흥구석유 는 14% 오름폭을 보였다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언으로 미군이 이르면 이번 주말 이란 공습을 감행할 수 있다는 관측이 나오면서 국제유가가 급등한 여파로 풀이된다. 현재 미군은 2003년 이라크 침공 이후 최대 규모의 공군력을 중동에 집결 시켰으며, 트럼프 대통령의 최종 결단에 따라 언제든 즉각 공격이 가능한 상태다.

[특징주]미국·이란 전면전 우려에 정유주 강세…흥구석유 14%대↑
간밤 뉴욕상업거래소에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)가 2% 가까이 뛰는 등 국제유가가 치솟았다. 트럼프 대통령은 이란과 "좋은 대화가 진행되고 있다"고 대화 의지를 강조하면서도, 최대 15일로 시한을 언급하기도 했다.


이성훈 키움증권 연구원은 "미국과 이란 전면전 가능성, 호르무즈 해협 봉쇄 속 원유 수출 차질 이슈가 불거지며 WTI 기준 유가 66달러를 기록하며 전고점을 상회했다"고 분위기를 전했다. 다만 그는 "중간선거를 앞두고 물가 부담이 주요 의제로 거론되는 상황에서 트럼프 대통령 입장에서도 유가 상승 장기화 → 인플레이션 재점화 시나리오를 원치 않을 것"이라며 "미국-이란 발 지정학적 리스크가 구조적으로 장기화할 가능성은 현재로선 적다"고 진단했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
