아로셀, 현대백화점 판교점에서 첫 팝업스토어 'Day&Night 콜라겐 데이' 진행

4월 9~23일 현대백화점 판교점에서 열려… 신제품 마스크 2.0 현장 최초 공개

바이오 뷰티 브랜드 아로셀(Arocell)이 브랜드 론칭 이후 처음으로 오프라인 팝업스토어를 열며 소비자와의 직접 소통에 나선다.

에프아이씨씨(FICC) 산하 브랜드 아로셀은 오는 4월 9일(목)부터 23일(수)까지 2주간 현대백화점 판교점에서 'Day&Night 콜라겐 데이' 팝업스토어를 운영한다. 아로셀의 핵심 라인인 '슈퍼콜라겐 라인'을 중심으로 구성된 이번 팝업스토어에서는 오는 11일 출시 예정인 신제품 '아로셀 슈퍼 콜라겐 마스크 2.0'을 현장에서 가장 먼저 체험할 수 있다.

행사 첫날에는 화려한 셀럽 라인업이 현장을 찾는다. 가수 브라이언과 인플루언서 이나연, 랄랄이 포토월 행사에 참석해 특별한 볼거리를 더할 예정이다.

방문객을 위한 혜택도 가득하다. 팝업스토어에서 상품을 구매한 모든 고객에게는 아로셀 베스트셀러를 무작위로 받을 수 있는 '럭키 스쿱 찬스'가 제공된다. 매일 정각마다 선착순 100% 룰렛 이벤트가 진행되며, 마스크팩과 버블마스크 미니를 증정한다. 예비맘을 위한 '멜라 TXA 3종 키트', VIP 전용 시크릿 선물, 사전 방문 예약자 특전 등 세분화된 타겟별 맞춤 혜택도 마련돼 다양한 고객층의 발길을 끌 것으로 기대된다.

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아로셀 관계자는 "고객들의 일상 속 'Day & Night'을 더 탄탄하게 채워드리고 싶은 마음을 담아 이번 팝업스토어를 기획했다"며 "브랜드의 가치를 직접 경험할 수 있는 이번 행사를 시작으로 고객과의 접점을 더욱 넓혀가겠다"고 전했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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