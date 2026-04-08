‘핑크 그레이프 프루트’·‘트래디셔널 레몬에이드’ 250ml 캔 제품 신규 선보여

전국 CU 편의점 통해 순차 입점… 소비자 접점 확대

(분다버그 핑크 그레이프프루트 캔 및 트래디셔널 레몬에이드 캔 대표 이미지, ㈜인터비앤에프 제공) AD 원본보기 아이콘

호주 탄산음료 브랜드 분다버그가 250ml 용량의 캔 타입 신제품 2종을 씨유 편의점을 통해 단독으로 출시하며 국내 유통망 강화에 나선다. 이번에 출시된 제품은 핑크 그레이프 프루트와 트래디셔널 레몬에이드로, 기존에 유리병 패키지로 판매되어 온 제품 중 선호도가 높은 품목을 선정해 소비자들이 보다 간편하게 접근할 수 있도록 캔 형태로 재구조화한 것이다. 이러한 시도는 최근 편의점 채널을 중심으로 빠르게 확산되고 있는 소용량 및 간편 음용 트렌드에 대응하기 위한 전략적 선택이다. 특히 시간과 장소에 구애받지 않고 마실 수 있는 알티디 제품 수요가 지속적으로 증가하는 흐름을 반영했다.

핑크 그레이프 프루트는 자몽 고유의 쌉쌀함과 달콤함이 어우러진 맛을 지니고 있으며 상큼한 풍미가 탄산과 조화를 이룬다. 목 넘김이 산뜻해 식사와 함께하거나 기분을 전환하려는 상황에서 선택하기에 적합하도록 개발되었다. 함께 출시된 트래디셔널 레몬에이드는 호주산 레몬의 과즙을 바탕으로 깔끔한 산미와 청량감을 살린 제품이다. 별도의 준비 과정 없이 캔 하나로 정통 레몬에이드의 맛을 경험할 수 있다는 점이 강점이다. 이번에 도입된 캔 제품 2종은 휴대성과 음용의 편리함을 강화하여 편의점 이용객들의 생활 방식에 최적화된 구성을 갖추고 있다. 전국 씨유 매장을 통해 순차적으로 판매가 진행될 예정이다.

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분다버그는 1960년에 설립된 가족 경영 브루어리로 60년이 넘는 기간 동안 자연 발효 방식을 활용한 탄산음료 제조를 전문으로 해온 기업이다. 호주를 넘어 미국, 영국 등 세계 주요 국가에 제품을 수출하며 품질을 인정받고 있다. 대표적인 제품으로는 진저비어가 있으며 특색 있는 용기 디자인과 엄선된 재료를 사용한 음료로 세계 소비자들에게 알려져 있다. 한국 시장에서도 다양한 플레이버가 유통되고 있으며 이번 캔 제품 출시를 통해 소비자들의 다양한 음용 상황에 맞춘 제품 포트폴리오를 구축할 계획이다. 씨유 단독 출시를 기반으로 젊은 소비자층의 일상 소비 접점을 확대하고 보다 다채로운 브랜드 경험을 제공할 방침이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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