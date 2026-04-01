우리은행, 중동리스크 기업에 18조4000억원 규모 긴급 금융지원

정진완 은행장, 중동상황 긴급점검회의 개최

기업 유동성에 17조5000억원·수출입에 8000억원 지원

개인고객·취약계층에 1000억원 금융지원 실시

우리은행이 중동 전쟁에 따른 금융시장 변동성과 실물경제 영향 최소화를 위해 18조4000억원 규모의 '중동 대응 비상경영 금융지원 프로그램'을 긴급 가동한다고 1일 밝혔다.

정진완 은행장은 이날 기업·여신지원·상생금융·리스크 담당 임원과 중동상황 관련 긴급점검회의를 열고 원자재 가격 및 환율 상승으로 어려움을 겪고 있는 기업·개인 고객을 신속하게 지원하는 방안을 논의하고 긴급 금융지원을 즉시 시행하기로 결정했다.

우리은행은 중동 상황의 직·간접 영향권에 있는 기업을 위해 유동성 지원 17조5000억원, 수출입 지원에 8000억원 등 총 18조3000억원을 공급한다. 이를 위해 전국 영업점의 기업여신팀장 약 800명이 현장의 애로사항을 파악하고, 공급망 차질과 유동성 부족을 겪고 있는 673개 업종, 약 4만개의 집중 지원 대상 기업을 선정했다.

우선 집중 지원 대상 기업의 신규 대출에 13조원을 투입해 대출 공급 확대, 중소·중견기업 대상 보증서 대출, 정책연계 금융지원 등 유동성 확보를 돕는다는 방침이다. 또한 기존 대출에도 4조5000억원을 투입해 금리 인하, 분할상환 유예 등으로 상환 부담을 대폭 완화해 숨통을 틔워줄 계획이다.

수출입 금융지원 8000억원은 원자재 수입기업 긴급 운영자금 지원, 무역금융 및 신용장 지원 한도 확대 등 결제 안정성을 확보하는 데 활용하기로 했다. 특히 석유화학 업종에는 여신 한도를 안정적으로 유지하고 사업을 재편할 수 있도록 지원할 예정이다. 급격한 환율 변동으로 기업 운영에 혼란을 겪고 있는 고객을 위한 '환율 상담 SOS' 전담반을 운영해 맞춤형 환리스크 관리 세미나도 수시로 개최할 계획이다.

고물가·고금리로 경제적 부담을 겪는 개인 고객과 금융 취약계층을 위해서도 1000억원 규모의 민생 안정 금융지원을 실시한다. 저소득·취약계층 긴급생활안정자금을 신속히 지원하고, 개인신용대출은 7% 금리 상환을 적용해 이자 부담을 완화한다. 상장지수펀드(ETF) 등 변동성이 큰 고객 투자상품에 대한 모니터링 강화, 고객별 포트폴리오 진단 및 안내 체계를 고도화해 고객 자산 손실 방지에도 만전을 기하기로 했다.

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우리은행은 중동 관련 산업정보를 실시간으로 업데이트한 '위클리 인사이트' 보고서를 전국 영업점에 공유하고, 산업별 영향도를 분석해 피해기업을 신속히 지원하는 등 관리체계도 강화하고 있다. 또한, 해외 거점들도 비상 대응체계를 강화하고, 두바이, 바레인 등 중동 지역 영업점들은 안전한 국가에 대체 사업장을 설치해 업무 연속성을 확보했다.

정 행장은 "중동 상황 악화로 어려움을 겪고 있는 기업과 개인 고객에게 우리은행이 실질적인 도움이 돼야 한다"며 "현장의 목소리에 귀 기울여 피해 최소화를 위해 적극 노력하고 생산적 금융과 포용금융도 차질 없이 진행해야 한다"고 당부했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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