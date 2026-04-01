신규 출고 시 3개월 간 프로모션

현대자동차그룹이 최근 전기차 충전 요금 인상으로 위축된 전기차 구매 심리를 완화하고 신규 고객의 초기 부담을 줄이기 위한 지원 확대에 나선다.

현대차그룹은 현대차·기아·제네시스 전기차를 1일부터 6월30일까지 신규 출고한 고객을 대상으로 이핏(E-pit) 초고속 충전 요금을 kWh당 199원에 제공하는 '웰컴 199원' 충전 요금 프로모션을 시행한다고 밝혔다. 현대차 AD 원본보기 아이콘

현대차그룹은 현대차·기아·제네시스 전기차를 1일부터 6월30일까지 신규 출고한 고객을 대상으로 이핏(E-pit) 초고속 충전 요금을 kWh당 199원에 제공하는 '웰컴 199원' 충전 요금 프로모션을 시행한다고 밝혔다.

초고속 충전 요금을 완속 충전보다 저렴한 수준인 199원/kWh로 제공, 전기차 충전 비용 부담을 획기적으로 낮췄다.

이번 프로모션 혜택은 2026년 7월 31일까지 최대 4개월간 적용되며 개인 및 개인사업자 고객만 참여할 수 있다. 프로모션을 이용하기 위해서는 전기차 신규 출고 고객이 이핏 앱에서 신청해야 하며, 신청하지 않은 경우 기존 요금이 부과된다.

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정규원 현대차EV인프라전략실장 상무는 "전기차 첫 구매 고객의 충전 비용 부담 완화에 기여하길 기대한다"며 "이핏을 중심으로 국내 충전 인프라 환경 개선과 고객 친화적 충전 경험 제공을 위해 다양한 지원책을 선보일 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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