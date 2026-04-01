폴라리스오피스, 네트릭스와 손잡고 보안 MSP 진출…오픈AI 협력 기반 AI 생태계 확대

글로벌 인공지능(AI) 기업 오픈AI가 1200억 달러 규모의 투자를 유치하며 엔터프라이즈 AI 시장이 빠르게 성장하는 가운데 폴라리스오피스 폴라리스오피스 close 증권정보 041020 KOSDAQ 현재가 4,500 전일대비 210 등락률 +4.90% 거래량 496,316 전일가 4,290 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 폴라리스그룹, 계열사 4곳 120억 규모 자사주 전량 소각…"주주환원 강화" 폴라리스AI파마, 기관 대상 100억 CB 발행…성장 투자 본격화 폴라리스오피스, 전년比 영업익 90%↑…'오픈AI BAA·계열사 시너지'로 미래 성장 가속 전 종목 시세 보기 가 보안 MSP(Managed Service Provider) 사업에 본격 진출한다.

글로벌 보안 기업 네트릭스(Netwrix)와의 협력을 통해 기업용 보안·클라우드 통합 서비스를 강화하고, 오픈AI와의 협업을 기반으로 안전한 AI 생태계를 구축하겠다는 전략이다.

폴라리스오피스는 네트릭스와 한국 MSP 파트너 계약을 체결하고, 기업 고객의 클라우드 및 데이터 보안 환경을 설계부터 운영까지 담당하는 통합 서비스를 제공한다고 1일 밝혔다. 네트릭스는 포춘 500대 기업의 25% 이상을 포함해 전 세계 1만 3500여 개 고객사를 확보한 미국 보안 기업이다. 이번 협력은 단순한 솔루션 공급을 넘어 데이터 보안 상태 시각화(DSPM), 신원 기반 위협 대응(ITDR), 특권 권한 관리(PAM) 등을 구독형으로 제공하는 모델로 확장된다.

이번 사업은 기업들이 오픈AI 기술을 도입하는 과정에서 핵심적으로 요구하는 보안 및 컴플라이언스 문제 해결에 초점을 맞추고 있다. 폴라리스오피스는 앞서 오픈AI와 기업 간 비즈니스 협약(BAA)을 체결하며 미국 의료정보보호법(HIPAA)을 충족하는 데이터 처리 체계를 마련했다. 여기에 네트릭스의 내부통제 기반 보안 기술을 결합해, 기업들이 데이터 유출 우려 없이 거대언어모델(LLM)을 자체 시스템에 적용할 수 있는 환경을 제공하게 됐다.

사업 확대를 위해 기존 고객 네트워크와 그룹 인프라도 적극 활용할 계획이다. 폴라리스오피스는 글로벌 협업 플랫폼 아틀라시안 사용자와 계열사 폴라리스클라우드의 마이크로소프트 애저 고객을 대상으로 보안과 클라우드를 결합한 상품을 교차 판매할 예정이다.

회사 관계자는 "네트릭스와의 협업은 보안 솔루션 도입을 넘어 협업 플랫폼과 클라우드, 보안을 아우르는 기업용 클라우드 플랫폼 사업 확대의 계기가 될 것"이라며 "기존 고객 기반을 중심으로 교차 판매를 확대해 관련 사업 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

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한편 폴라리스그룹은 폴라리스오피스, 폴라리스클라우드, 핸디소프트 핸디소프트 close 증권정보 220180 KOSDAQ 현재가 1,926 전일대비 14 등락률 +0.73% 거래량 5,356 전일가 1,912 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 핸디소프트, '원티드스페이스' 인수…SMB SaaS 시장 공략 및 올인원 워크스페이스 구축 폴라리스오피스, 전년比 영업익 90%↑…'오픈AI BAA·계열사 시너지'로 미래 성장 가속 핸디소프트, 지난해 매출 314억 기록…전년比 10.8% 성장 전 종목 시세 보기 등 계열사 간 시너지를 통해 글로벌 기준에 부합하는 엔터프라이즈 AI·클라우드 생태계 구축에 속도를 낼 방침이다. 오픈AI와의 BAA 파트너십과 자체 클라우드 운영 역량을 기반으로 공공과 민간을 아우르는 인공지능 전환(AX)을 지원하는 핵심 기술 파트너로 자리매김하겠다는 목표다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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