성인 부분발작 대상 소아 적응증 확장도 추진

PK 동등성 확인 임상 활용 범위 확대 기대

SK바이오팜 SK바이오팜 close 증권정보 326030 KOSPI 현재가 96,800 전일대비 2,000 등락률 +2.11% 거래량 26,901 전일가 94,800 2026.04.01 09:18 기준 관련기사 주가 하락을 역발상 저가매수 기회로? 4배 투자금을 연 5%대 최저금리로 SK바이오팜, 사내 자원봉사단 '행복이음' 창단 SK바이오팜, 뇌전증 신약 '세노바메이트' 중국 출시…첫 처방 개시 전 종목 시세 보기 은 1일 뇌전증 치료제 세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리)의 경구 현탁액 제형에 대해 미국 식품의약국(FDA)에 신약허가신청(NDA)을 제출했다고 밝혔다.

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이번 신청은 기존 정제에 이어 액상 제형을 추가하는 것으로 성인 부분발작 환자를 대상으로 한다. 정제 복용이 어려운 환자에서도 투여가 가능해 복용 편의성을 높이기 위한 것이다.

경구 현탁액 제형은 환자 상태나 치료 환경에 따라 용량 조절이 용이하다.

세노바메이트는 현재 소아 환자를 대상으로 한 임상도 진행 중이다. SK바이오팜은 이번 성인 대상 허가 신청과 소아 임상 결과를 기반으로 적용 연령을 단계적으로 확대할 방침이다.

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이동훈 SK바이오팜 사장은 "세노바메이트 경구 현탁액 제형은 정제 복용이 어려운 환자들의 치료 환경을 반영한 결과물"이라고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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