물품 재판매 등 다각도 협력 추진

번개장터는 재단법인 아름다운가게와 자원 순환 및 리커머스 문화 확산을 위한 사회공헌 업무 협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약은 개인 간 중고거래를 통해 자원 순환에 기여하는 번개장터와 기부 물품의 상품화를 통해 오프라인 자원 선순환을 이끄는 아름다운가게가 '자원 순환'이라는 공동의 공익적 목표를 달성하기 위해 마련됐다.

번개장터와 재단법인 아름다운가게 관계자가 업무 협약(MOU)을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 번개장터 AD 원본보기 아이콘

양사는 이번 협약을 기점으로 별도의 협의체를 구성해 ▲자원 순환 및 재사용 문화 확산을 위한 공동 캠페인 ▲사회적 가치 창출을 위한 물품 재판매 협력 등 다양한 분야에서 실효성 있는 협력을 구체화할 계획이다.

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번개장터 관계자는 "국내 자원 순환의 현장 실행을 담당하는 아름다운가게와 협력하게 되어 뜻깊다"며 "번개장터의 기술력과 소비자 네트워크를 활용해 사회적 가치 확산을 위한 협력을 적극적으로 추진하겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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