"트럼프 이어 푸틴도 5월 방중 가능성"…전례 없는 연쇄 방중

홍콩 SCMP "같은달 연쇄 방중 첫 사례"

"미·러 독립적으로 관리하려는 중국 노력"

도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 달 중순 중국을 방문할 예정인 가운데 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 같은 달 방중 가능성이 있다고 27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.

SCMP는 복수의 소식통을 인용해 푸틴 대통이 5월에 중국을 방문할 수 있다고 전했다. 이중 한명은 푸틴 대통령의 방문이 트럼프 대통령의 방중 이후가 될 것이라고 말했다.

트럼프 대통령의 방중은 애초 이달 31일부터 내달 2일까지로 잡혀 있었지만, 이란과의 전쟁이 장기화할 가능성이 커지자 트럼프 대통령이 중국에 일정 연기를 요청, 재조정한 상태다.

지난 2월 크렘린궁은 푸틴 대통령이 올해 상반기 중 중국을 방문할 것이며, 방문 날짜는 최종 조율 단계에 있다고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 모두 5월에 중국을 방문할 경우, 다자 외교 무대가 아닌 곳에서 미·러 정상을 같은 달 맞는 첫 사례가 된다고 SCMP는 전했다.

양자 회담을 위한 미국과 러시아 정상의 연쇄 방중은 전례를 찾기 어렵다. 2016년 9월 버락 오바마 당시 미국 대통령과 푸틴 대통령이 중국을 방문한 적이 있지만, 당시에는 항저우에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위한 것이었다.

2017년 9월 푸틴 대통령이 브릭스 정상회의 참석차 중국을 찾았고 같은 해 11월 트럼프 대통령이 중국을 국빈 방문한 사례가 있으나 두 달가량 시간 간격을 두고 이뤄졌다.

중국 분석가들은 미국과 러시아 정상의 방중이 모두 5월에 이뤄질 경우 글로벌 질서가 불안정해지는 시점에서 중국이 주요 강대국과 소통할 필요성을 반영하는 것이라고 봤다.

주펑 난징대 국제관계학원장은 SCMP와의 인터뷰에서 "우연적 요소가 있더라도 이러한 일정은 중국·미국·러시아 간 추가적 대화의 중요성과 국제평화·안보에 대한 공동 책임을 강조한다"고 말했다.

스인훙 중국인민대 국제관계학과 교수도 중국이 미국·러시아 중 어느 한쪽과의 관계가 다른 한쪽을 제약하지 않도록 독립적으로 관리하려는 중국의 노력을 반영한다고 짚었다.

스 교수는 "중국은 러시아의 이익, 특히 러시아의 유럽 전쟁을 위해 미국과의 관계를 희생하려 하지 않을 것이며, 반대로 중러 관계를 훼손하면서까지 미국을 만족시키려 하지도 않을 것"이라고 말했다.

미러 정상의 연쇄 방중은 강대국으로서 중국 외교적 입지에도 도움이 될 것으로 전문가들은 내다봤다.

스 교수는 두 주요국 지도자가 같은 달에 중국을 방문하는 것이 글로벌 강대국으로서 중국의 지위를 강조할 수 있다고 말했다.

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댜오다밍 중국인민대 교수는 "중국 외교가 개방적이고 포용적이며, 대화·소통 강화로 모든 당사자와의 접촉하려는 뜻을 강조한다"면서 "미국과 고위급 접촉이 이뤄지더라도 러시아를 포함한 다른 나라와의 외교적 교류는 계속될 것이라는 신호를 보낸다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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