화성시, 2026년 식목행사 개최

바이오차 활용 ‘지속 가능한 녹색도시’ 다짐

반려나무 800주 배부 캠페인 전개

"나무 한 그루로 탄소중립 실천"

정명근 화성특례시장이 27일 예당공원 패밀리풀에서 열린 '2026년 식목행사'에서 "오늘 우리가 심은 나무 한 그루가 2050년 탄소중립 화성을 만드는 소중한 씨앗이 될 것"이라며 친환경 녹색 도시 조성을 위한 강력한 의지를 표명했다.

정명근 화성특례시장이 지난 27일 시민들과 함께 기념 식수 후 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

제81회 식목일을 기념해 열린 이번 행사는 '오늘 심는 나무, 2050 화성을 바꿉니다'라는 주제로 진행됐다. 정 시장을 비롯해 배정수 화성특례시의회 의장, 최만식 화성수원오산산림조합장, 도·시의원 및 시민 등 약 200여 명이 참석해 기후 위기 대응을 위한 발걸음을 함께했다.

이날 행사는 기념식을 시작으로 국민의례, 내빈 소개, 기념사 및 축사, 탄소중립 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 특히 나무 폐기물을 재활용한 바이오차(Biochar)를 활용해 기념식수를 진행하며 친환경 탄소중립 실천 의지를 상징적으로 표명했다. 바이오차(Biochar)는 유기물인 바이오매스(Biomass)와 숯(Charcoal)의 합성어로, 대기 중 탄소를 토양 속에 격리해 온실가스를 감축하는 효과가 탁월하다.

정명근 화성특례시장을 비롯한 참석자들이 바이오차를 활용해 기념 식수를 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

이어진 나무 심기 행사에서는 예당공원과 패밀리풀 내 식재 구역에 배롱나무, 미국산딸나무, 수수꽃다리, 에메랄드그린, 남천나무, 핑크벨벳 등 총 6종 약 430주의 수목을 식재했다. 참여자들은 직접 나무를 심으며 기후 위기 대응과 녹색 도시 조성의 의미를 되새겼다.

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또한 '나무 한 그루, 탄소중립 화성 만든다'를 주제로 남천나무 800주를 시민들에게 배부하며 일상 속 탄소중립 실천을 독려했다.

정명근 화성특례시장이 지난 27일 ‘2026년 식목행사’에서 탄소중립 실천 의지를 밝히며 기념사를 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

정명근 화성특례시장이 시민들과 함께 예당공원 식재 구역에 나무를 심고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

정명근 시장은 기념사를 마무리하며 "이번 식목 행사를 계기로 시민들이 일상에서 나무 심기의 소중함을 다시 한번 되새기길 바란다"며 "화성특례시가 지속 가능한 녹색 도시로 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 행정적 노력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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