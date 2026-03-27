국방부에서 첫 전군 주요 지휘관 회의 주재

"군은 국민의 군대" 강조

자주국방 구현 등 의제 다뤄져…"자강 이룰 수 있는 첨단 강군으로 도약" 당부

지하 지휘통제실 찾아 조 대령과 만나 악수

이재명 대통령은 27일 오후 김경률 해군참모총장에게 삼정검 수치를 수여한 뒤 국방부와 합참 그리고 각 군·국방관련 기관의 주요 직위자를 소집해 전군 주요 지휘관 회의를 주재했다. 이어 지휘통제실을 찾아 12.3 내란 당시 수도방위사령부 제1경비단장으로 '서강대교를 넘지 말라'고 지시한 조성현 대령과 만나 "한 번 보고 싶었다"고 말하며 악수를 하기도 했다.

서울 용산 국방부에서 열린 이번 회의는 국민주권 정부 출범 이후 이 대통령이 주관하는 첫 전군 주요 지휘관 회의로 엄중한 안보 상황 속에서 군 통수 지침을 공유하고 자주국방 의지를 결집하기 위해 소집됐다. 안규백 국방부 장관, 진영승 합참의장을 비롯해 국방부·합참·각 군 및 기관의 주요직위자 150여명이 참석했고 현행작전 관련 주요 지휘관과 해외 파병부대장은 화상회의(VTC)로 참석했다.

이 대통령은 모두발언에서 다양한 위기와 재난 상황에서 본연의 임무에 충실해 온 군 장병들의 노고와 헌신에 감사를 표했다. 이어 이 대통령은 우리 군의 최우선 임무는 어떠한 위기와 도발 상황에도 대응할 수 있는 대비 태세의 완비임을 강조했다. 또 군은 대통령의 군대가 아니라 국민의 군대라는 점을 강조하며 국민에게 충성할 것을 당부한 뒤, 전시작전통제권 회복을 위해 함께 노력할 것을 주문했다.

이어 진행된 비공개회의에서 이 대통령은 먼저 안규백 국방부 장관으로부터 중동과 주변국 상황을 비롯한 대내·외 정세 등 현 안보 상황을 보고받고 군의 활동상, 통수지침 이행상황과 함께 주요 국방정책 추진상황에 대해 점검했다고 강유정 대통령실 대변인은 밝혔다.

이날 회의에서는 ▲중동 재외국민 보호 지원 ▲자주국방 구현 ▲접경지역 안정적 군사 상황관리 ▲국민의 군대 재건 등 주요 국방 현안

▲북 핵·미사일 위협 대비 한국형 3축 체계 능력 태세 강화 ▲최근 전쟁 양상과 전훈 고려 능력 보강과 관련된 보고와 토론이 진행됐다.

이 대통령은 보고와 토론 이후 어떤 상황에서라도 자강을 이룰 수 있는 첨단 강군으로 도약해 줄 것을 참석자 모두에게 당부했다. 특히 VTC로 참석한 동명부대와 청해부대, 아크부대 부대장으로부터 장병들의 안전을 확인하고, 군이 국가와 국민에게 충성하는 국민의 군대로 거듭나 줄 것을 당부하며 회의를 마무리했다.

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한편 이 대통령은 회의 종료 후 국방부 지하에 위치한 지휘통제실을 찾아 근무자들을 격려했다. 이 과정에서 조성현 대령과 만나 악수를 나누며 "한 번 보고 싶었다"고 말한 이후 지휘통제실을 떠났다고 강 대변인은 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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