한양증권 "최소 배당 1600원·배당성향 30% 유지"

기업가치 제고계획 공시

한양증권이 보통주 기준 주당 최소 1600원의 배당 또는 배당성향 30%를 유지하기로 했다.

27일 한양증권에 따르면 전날 '기업가치 제고계획(밸류업)' 공시를 통해 이같은 내용을 밝혔다. 전날 주주총회에서 확정된 배당금은 보통주 기준 1600원으로 전년 대비 67.9% 증가한 규모다. 배당성향은 37%, 배당수익률은 6.9%를 기록했다.

이 같은 배당 확대 기조에 맞춰 한양증권은 보통주 기준 주당 최소 1600원 또는 배당성향 30%를 유지하는 배당 정책을 중장기 목표로 제시했다. 이를 통해 지속적이고 예측 가능한 주주환원 정책을 이어갈 예정이다.

수익 구조 다각화와 자본 효율성 극대화 전략도 추진한다. 한양증권은 자기자본 활용을 최소화하면서 안정적인 수익을 창출할 수 있는 맨파워 기반의 '플로우 비즈니스'를 적극 발굴하고, 중개 및 수수료 중심의 사업 구조를 확립해 시장 변동성에 흔들리지 않는 수익 기반을 구축하기로 했다.

김병철 대표이사는 "자본 효율성은 높이고 수익 변동성은 낮추면서 연간 자기자본이익률(ROE) 10% 이상을 달성하는 것이 핵심 경영 방향"이라며 "안정적인 수익 기반을 바탕으로 주주환원 정책을 지속해 주주가치를 높이겠다"고 말했다. 이어 "수익 구조 다변화와 투명한 책임경영을 통해 '강한 중형 증권사'로 도약하겠다"고 강조했다.

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한편 한양증권은 지난해 영업이익 753억원, 당기순이익 565억원을 기록했다. 각각 전년 대비 37.6%, 43.7% 성장한 규모다. ROE 역시 10%를 초과했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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