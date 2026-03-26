김정은 북한 국무위원장이 방북한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과 선물 교환식을 가졌다. 김 위원장은 루카셴코 대통령의 총기 선물에 큰 관심을 보였다.

김정은 북한 국무위원장과 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령/사진=벨타 통신 영상 캡처 AD 원본보기 아이콘

26일(현지시간) 벨라루스 벨타 통신이 공개한 영상에 따르면 김 위원장과 루카셴코 대통령은 이날 선물 교환 행사를 진행했다.

벨타 통신에 따르면 루카셴코 대통령은 "군인에게는 언제나 소형 화기가 필요하다"며 "벨라루스 국내에 소형 화기와 탄약의 생산이 조직화돼있다"고 설명했다.

벨라루스 측은 벨라루스 특산품인 VSK 돌격소총과 슬루츠크 허리띠, 초콜릿, 브로치 등을 선물했다. 이 중 김 위원장은 특히 VSK 돌격소총에 관심을 보였다. 김 위원장은 소총을 들어 조준하는 시늉을 하고 총기를 꼼꼼하게 살펴봤다. 이후 소총을 제자리에 내려놓고 미소를 지으며 "감사합니다"라고 했다.

김정은 북한 국무위원장과 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령/사진=벨타 통신 영상 캡처 원본보기 아이콘

루카셴코 대통령은 통역사를 통해 김 위원장에게 "무기를 잘 다루신다고 한다", "혹시 적들이 침공해오면 이용하실 수 있다고 한다"고 했다. 이에 김 위원장은 소리 내 웃었다.

김 위원장은 루카셴코 대통령에게 화려한 칼집에 담긴 기병도, 꽃병, 루카셴코의 방북 기념 특별 금화 등을 선물했다.

영상 초반에는 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장으로 추정되는 인물이 수행하는 모습도 담겼다.

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김 위원장과 루카셴코 대통령은 이날 정상회담 후 우호협력 조약에 서명했다. 이는 북한이 대표적인 친러시아 국가 벨라루스와 관계 강화에 나선 것으로 분석된다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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