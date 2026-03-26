'쇼미더머니 12' 콘서트 포스터. 엠넷 제공 AD 원본보기 아이콘

Mnet '쇼미더머니12'가 5월31일 오후 2시와 7시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 콘서트를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 공연에는 '쇼미더머니12' 음원 미션에 참가한 김하온, 권오선, 나우아임영, 노선, 더블다운, 디케이, 라프산두, 로얄 44, 마브, 메이슨홈, 밀리, 영슈러, 옥시노바, 제네더질라, 정준혁, 제프리 화이트, 트레이비, 플리키뱅, 플로우식, 포기앳더바텀 등이 출연한다.

아티스트들은 음원 미션과 본선 등 방송에서 선보인 랩 퍼포먼스를 중심으로 150분 동안 관객과 호흡할 계획이다. 생동감 넘치는 무대를 통해 방송의 열기를 현장에서 재현한다는 구상이다.

'쇼미더머니12'는 역대 최다 규모인 지원자 3만6000여명이 몰리며 화제를 모았다. 최근 본선을 통해 세미파이널 진출자 9명을 확정했으며 경연곡들이 음원 차트 상위권에 오르는 등 존재감을 과시하고 있다.

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콘서트 티켓 예매는 다음 달 2일 오후 8시 예스24 티켓을 통해 시작한다. 자세한 내용은 '쇼미더머니12' 공식 사회관계망서비스(SNS)와 예매 사이트에서 확인할 수 있다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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